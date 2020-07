Havertz, sempre più Chelsea. Pronta la mega offerta dei blues (Di lunedì 20 luglio 2020) Dalla Germania arriva l’indiscrezione sul futuro di Kai Havertz. Alcune settimane fa avevamo anticipato l’intenzione del Chelsea di mettere mettere a segno un altro super colpo dopo Ziyech e Werner. Adesso, secondo quanto riportato da Sky Deutschland i blues sarebbero pronti ad offrire 70 milioni di sterline, ossia 77 milioni di euro, per il giocatore del Leverkusen. Il consigliere tecnico dei londinesi, Cech, volerà in Germania la prossima settimana per definire l’operazione. Si dovrà trattare sul prezzo dato che per i tedeschi la valutazione minima è di 100 milioni, nonostante il contratto di soli due anni del talento. FOTO: Twitter Leverkusen L'articolo Havertz, sempre più Chelsea. ... Leggi su alfredopedulla

