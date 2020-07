Hamilton attacca Mario Andretti e Jackie Stewart: “Che delusione, sottovalutano il razzismo” (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono Mario Andretti e Sir. Jackie Stewart i due bersagli della critica social di Lewis Hamilton. In realtà, però, si tratta di un botta e risposta con il campione del mondo chiamato in causa in merito alla sua battaglia mediatica per la diversità e per la lotta contro il razzismo. Alcune delle attività sociali intraprese da Hamilton, tra le quali si aggiunge anche il sostegno a ‘Black Lives Matter’ prima di ogni Gran Premio di Formula 1, hanno fatto storcere il naso a diverse persone. Sia Andretti che Stewart, infatti, hanno criticato i modi con i quali Lewis porta avanti la battaglia e il britannico ribatte: “Questo è veramente deludente, sfortunatamente alcune persone della vecchia generazione non ... Leggi su sportface

