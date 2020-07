Ha compiuto 95 anni la prima poliziotta d'Italia (Di lunedì 20 luglio 2020) AGI - Ha compiuto 95 anni la prima poliziotta d'Italia. Rosa Scafa ha festeggiato oggi il compleanno nella sua casa di Trieste in Strada di Fiume, circondata dall'affetto dalla sorella Giuliana e di molti amici. All'Agi ha raccontato la sua lunga vita in polizia, iniziata per la necessità di trovare lavoro ma poi scelta per spirito d'avventura, per il gusto di lavorare 'in strada'. Da giovane, alla questura di Trieste, ha raccontato, ha iniziato alla 'Buoncostume' e il suo compito era, oltre all'assistenza ai minori, quello di controllare le prostitute, affinché non sfuggissero dall'ospedale dove venivano portate per accertamenti sanitari. “Una di loro mi avrebbe sfregiato con una lametta che nascondeva sotto il maglione”, ... Leggi su agi

