«Ha amato i poveri e le periferie» Ultimo saluto a monsignor Scarpellini (Di lunedì 20 luglio 2020) I funerali del vescovo di El Alto saranno celebrati in forma privata per le norme anti virus, su Facebook la diretta. Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : amato poveri «Ha amato i poveri e le periferie» Ultimo saluto a monsignor Scarpellini L'Eco di Bergamo Timecop, il cult con Jean-Claude Van Damme fu chiamato "il Terminator dei poveri"

Roger Ebert rimase talmente deluso dal film da definirlo nella sua recensione un "Terminator dei poveri" (o per chi si accontenta), mentre Richard Harrington non risparmio il suo sarcasmo pungente ...

