Guardiola | «Non ho mai allenato la stessa squadra per cinque anni» – VIDEO

Pep Guardiola ha parlato alla vigilia della sfida di Premier League contro il Watford: queste le sue parole Pep Guardiola ha parlato alla vigilia della sfida di Premier League contro il Watford. Queste le parole del tecnico del City sul suo futuro. «Questa è una grande sfida per me, non ho mai allenato nella stessa squadra per cinque anni. La sfida più grande è mantenere lo stesso livello delle stagioni precedenti. In un mondo dove tutti licenziano tutti, è davvero difficile per un allenatore restare così a lungo».

Pep Guardiola ha parlato alla vigilia della sfida di Premier League contro il Watford. Queste le parole del tecnico del City sul suo futuro. «Questa è una grande sfida per me, non ho mai allenato ...

