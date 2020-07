“Guardate, questo è il Covid”. Il post dell’attrice dalla terapia intensiva: “Era sano, ora ridotto così” (Di lunedì 20 luglio 2020) Un uomo, in un letto di ospedale, intubato. A pubblicare questa foto è Jennifer Aniston. L’attrice torna così a sensibilizzare i suoi follower sull’emergenza Covid e sull’importanza di indossare la mascherina. E lo fa insieme alla sua collega e amica dai tempi di ‘Friends’, Courteney Cox. Negli Usa i decessi registrati hanno superato quota 140mila. Secondo l’ultimo bilancio fornito dal Coronavirus Reosurce Center della Johns Hopkins University, sono 3,711,413 i casi di Coronavirus e 140.119 le vittime. “questo è il nostro amico Kevin. Perfettamente sano, non ha mai avuto problemi di salute. questo è il Covid. Questa è la verità – scrive Aniston le post che accompagna la foto scattata ai primi di aprile- Non possiamo essere ... Leggi su caffeinamagazine

borghi_claudio : @ClydeGianni @gabrieleforcel1 @GraziaB6 @fatequalcosa E che è? Il gioco è che vince chi fa scendere di più le azion… - divorex82 : RT @RobertoMerlino1: Ultimamente si aggiungono followers strani...ma questo puzzava come il pesce andato a male. Vi suggerisco di bloccarlo… - jokervilma : RT @RobertoMerlino1: Ultimamente si aggiungono followers strani...ma questo puzzava come il pesce andato a male. Vi suggerisco di bloccarlo… - SusannaSi : RT @MastriTina: 17 anni, maschio. Scambia materiale pedopornografico e di atti di violenza inauditi su bambini. Guardate come lo descrive @… - kiara86769608 : RT @RobertoMerlino1: Ultimamente si aggiungono followers strani...ma questo puzzava come il pesce andato a male. Vi suggerisco di bloccarlo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Guardate questo Saldapress, le uscite di Luglio 2020 AFNews