“Grillo rimuova i rottami dell’incidente di 40 anni fa”. L’appello del sindaco di Limone (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, 20 lug – «Caro Beppe Grillo, devi far rimuovere i rottami dell’auto dell’incidente avvenuto 40 anni fa». E’ questo l’appello di Massimo Riberi, sindaco di Limone Piemonte, rivolto al comico e fondatore del Movimento 5 Stelle affinché si faccia carico della rimozione della Chevrolet rimasta abbandonata da quasi 40 anni tra le rocce al confine tra Francia e Italia. Si tratta della stessa Chevrolet guidata da Grillo la notte del 7 dicembre 1981, sulla quale avvenne l’incidente in cui morì una famiglia con un bambino di 9 anni. Il veicolo si era schiantato sulle rocce della montagna dopo essere scivolato verso il basso per quasi 150 metri all’inizio della via del Sale. Nell’incidente erano morti Renzo Giberti, ... Leggi su ilprimatonazionale

LaStampa : I rottami del fuoristrada di Beppe Grillo nell'incidente che causò la morte di tre persone. Lo sdegno del sindaco d… - Corriere : «Grillo rimuova i rottami dell’auto in cui morirono tre persone» - SimonaeSto : RT @ilGatt0Pardo: Limone Piemonte, «Grillo rimuova i rottami dell’auto in cui morirono tre persone». Un paese che viaggia sull’orlo del pre… - 1UnPassante : RT @giure99: LA TRAGEDIA Limone Piemonte, «Grillo rimuova i rottami dell’auto in cui morirono tre persone» La tragedia nel 1981 costò al c… - ilGatt0Pardo : Limone Piemonte, «Grillo rimuova i rottami dell’auto in cui morirono tre persone». Un paese che viaggia sull’orlo d… -

Ultime Notizie dalla rete : “Grillo rimuova consulenti Verbania Notizie