Grillo e l’incidente mortale di 40 anni fa, i rottami della sua auto dimenticati tra le rocce: “Rimuova i resti della sua Chevrolet” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il 7 dicembre 1981, Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, fu coinvolto in un grave incidente stradale nel quale persero la vita 3 persone. La tragedia, avvenuta a Limone Piemonte, fu provocata da un lastrone di ghiaccio: il veicolo iniziò a scivolare all’indietro, sbattendo il posteriore contro una roccia per poi precipitare in un burrone. Il comico raccontò di aver provato ad assecondare la marcia dell’auto all’indietro, puntando verso una sporgenza di roccia del monte sperando che potesse fermarsi: “Per disgrazia ho colpito quella sporgenza con la ruota di scorta esterna, la macchina ha ruotato verso il burrone. Istintivamente, ho spalancato la portiera e mi sono lanciato, mentre la Chevrolet precipitava“. Grillo, così, riuscì a salvarsi, ma gli altri 3 ... Leggi su meteoweb.eu

maurizi47842333 : RT @4everAnnina: Limone Piemonte: #Grillo rimuova l'auto dell'incidente del 1981 - - Marco_Zum : Beppe Grillo e l'incidente mortale in fuoristrada del 1981, il sindaco di Limone Piemonte: 'Deve rimuovere il rotta… - angelicabaires : RT @MoonLuchy: Aspetterei altri 40 anni che dici Beppe? Beppe Grillo e l'incidente mortale in fuoristrada del 1981, il sindaco di Limone P… - HenriLobineau : RT @MoonLuchy: Aspetterei altri 40 anni che dici Beppe? Beppe Grillo e l'incidente mortale in fuoristrada del 1981, il sindaco di Limone P… - hele_fr : RT @MoonLuchy: Aspetterei altri 40 anni che dici Beppe? Beppe Grillo e l'incidente mortale in fuoristrada del 1981, il sindaco di Limone P… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo l’incidente Cinque Stelle, Crucioli: «Non lascio il Movimento ma i vertici sono pavidi» Corriere della Sera