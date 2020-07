GP Jerez, Moto3: le PAGELLE della prima gara (Di lunedì 20 luglio 2020) La gara Moto3 ha visto tra i protagonisti del weekend anche l'italiano Tony Arbolino , portacolori del team Snipers che in gara è riuscito a chiudere in terza posizione dietro ad Albert Arenas e Ai ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

SkySportMotoGP : Jerez, i numeri del weekend di #Moto2 e #Moto3 #SpanishGP #SkyMotori #SkyMotoGP @michelemerlino - marcofeltracco : RT @SkySportMotoGP: Arenas vince su Ogura e Arbolino. In top 5 anche Migno e Vietti: gli highlights della #Moto3 #SkyMotori #SpanishGP #Sky… - igorducati : RT @BibbiaGP: ?? Esiste una immagine più bella di questa per augurare il buongiorno? ?? @motogp ? #MotoGP #Moto2 #Moto3 #MotoE #WorldSBK #Wo… - Fprime86 : RT @SkySportMotoGP: Jerez, i numeri del weekend di #Moto2 e #Moto3 #SpanishGP #SkyMotori #SkyMotoGP @michelemerlino - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Jerez, i numeri del weekend di #Moto2 e #Moto3 #SpanishGP #SkyMotori #SkyMotoGP @michelemerlino -

Ultime Notizie dalla rete : Jerez Moto3

Tutto sotto controllo per Luca Marini in Moto2: una vittoria perentoria. E’ il suo quarto successo nella classe di mezzo: eguaglia Maverick Viñales, Mika Kallio, Alex Rins al 15° posto di tutti i temp ...Già dal ventiseiesimo posto conquistato in griglia di partenza, si capiva che per lui sarebbe stata una gara in salita. Nessuno si aspetta di vederlo già lottare per il podio, tanto più che il compagn ...