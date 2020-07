Gossip News: Tara e l’amore dopo Cristian, Aurora Ramazzotti Giulia De Lellis si inchina (Di lunedì 20 luglio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Tara e il suo nuovo amore, di Aurora Ramazzotti e i complimenti di Giulia De Lellis, del matrimonio di Elettra Lamborghini e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Tara: La separazione da Cristian Gallella è ormai ufficiale, così tanto che sembra proprio che Tara abbia ritrovato il sorriso con un’altra persona… La bella ex corteggiatrice è stata beccata in compagnia di un ragazzo, mentre erano a cena insieme e i testimoni raccontano di una cena intima. Di chi si tratterà? Aurora Ramazzotti: Qualche ... Leggi su velvetgossip

Barbara d’Urso pronta a tornare in tv: nuovo video promo dei suoi programmi

Tra le poche certezze di questo 2020 c’è sicuramente il ritorno di Barbara d’Urso in tv. Nonostante le malelingue e le critiche dell’ultimo periodo, la conduttrice napoletana è stata confermata da ...

