Golf, spagnolo Jon Rahm è n.1 al mondo (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - NEW YORK, 20 LUG - Lo spagnolo Jon Rahm ha vinto ieri il Memorial Tournament, valevole per il Pga Tour, diventando allo stesso tempo il nuovo numero uno al mondo del Golf. Scavalcando il ...

(ANSA) - NEW YORK, 20 LUG - Lo spagnolo Jon Rahm ha vinto ieri il Memorial Tournament, valevole per il Pga Tour, diventando allo stesso tempo il nuovo numero uno al mondo del golf. Scavalcando il nord ...DUBLIN (OHIO) - Il sogno vittoria e quello di salire, per la prima volta in carriera, sul trono mondiale emulando così il suo mito, Severiano Ballesteros. A Dublin, nell'Ohio, Jon Rahm è vicinissimo a ...