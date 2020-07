Golf, Rahm, la Spagna al n.1 31 anni dopo Ballesteros (Di lunedì 20 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

CatelliRossella : Golf, lo spagnolo Rahm nuovo numero uno del mondo - cusferraragolf : Rahm, la Spagna sul tetto del mondo 31 anni dopo Ballesteros - MediasetTgcom24 : Dal nostro blog GOLFANDO - A 25 anni sul tetto del mondo nonostante due colpi di penalità nella gara decisiva VIDEO… - Gazzetta_it : .@JonRahmpga riporta la Spagna al n° 1, 31 anni dopo #Ballesteros - StraNotizie : Golf, lo spagnolo Rahm nuovo numero uno del mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Rahm

Agenzia ANSA

La Spagna torna sul trono del golf mondiale dopo 31 anni. Jon Rahm, vincitore del Memorial Tournament di Dublin, in Ohio, ha strappato il numero 1 al mondo a Rory McIlroy regalando al suo Paese una gi ...TORINO - Il golf maschile ha un nuovo numero 1: Jon Rahm. Lo spagnolo a Dublin (Ohio) vince il Memorial Tournament e, per la prima volta in carriera, sale sul trono mondiale emulando il suo mito, ...