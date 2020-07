Golf, PGA Tour – Jon Rahm vince il Memorial Tournament e diventa n°1 al mondo (Di lunedì 20 luglio 2020) Doppia impresa di Jon Rahm che ha vinto il prestigioso Memorial Tournament con 279 (69 67 68 75, -9) colpi ed è salito sul trono mondiale. Sul percorso del Muirfield Village GC (par 72), a Dublin nell’Ohio, in condizioni meteo difficili che hanno causato una sospensione e con vento fino a 30 miglia orarie, Rahm ha superato di tre colpi Ryan Palmer (282, -6), con il quale aveva ha vinto in coppia lo Zurich Classic nel 2019, ultimo successo precedente di entrambi sul circuito. In terza posizione con 283 (-5) Matthew Fitzpatrick, autore di un 68 (-4) miglior punteggio del turno, quindi Matt Wallace e Jason Day (284, -4) e in sesta Mackenzie Hughes ed Henrik Norlander, con il primo che è entrato nel field nel prossimo US Open (17-20 settembre) insieme a Ryan Palmer, Erano infatti in palio due posti ... Leggi su sportfair

