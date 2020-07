Golf, Memorial Tournament 2020: Rahm vince ed è il nuovo n.1 al mondo (Di lunedì 20 luglio 2020) Trionfo totale di Jon Rahm al Memorial Tournament (PGA Tour). Sul percorso del Muirfield Village GC (par 72), a Dublin (Ohio, USA), lo spagnolo si è aggiudicato la vittoria del prestigioso torneo con 279 (69 67 68 75, -9) colpi e ha così conquistato anche la vetta del ranking mondiale. Le condizioni meteo difficili, che hanno fatto sospendere la gara, non hanno fermato Rahm, capace di precedere Ryan Palmer (282, -6) e Matthew Fitzpatrick (283, -5). Si sono invece fermati ai piedi del podio Matt Wallace e Jason Day (284, -4), mentre in sesta posizione si sono fermati Mackenzie Hughes ed Henrik Norlander, con il primo che è entrato nel field nel prossimo US Open (17-20 settembre) insieme a Ryan Palmer. L’ormai ex n.1 al mondo Rory McIlroy avrebbe dovuto terminare in seconda ... Leggi su sportface

