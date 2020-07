God of War potrebbe arrivare su PC prima di quanto pensiamo (Di lunedì 20 luglio 2020) Alcuni insider informati sull'universo Xbox hanno dichiarato che l'acclamato God of War potrebbe essere lanciato su PC, come accaduto per Horizon Zero Dawn.In un recente episodio del podcast di Rand Al Thor, il creatore di contenuti ha parlato con l'insider Jez Corden. Nel podcast, si è discusso del fatto che Jez avesse informazioni privilegiate e alla domanda "God of War su PC in agosto?", l'insider ha risposto riprendendo Horizon e dicendo "non sarà l'ultima esclusiva PS4 ad arrivare su PC".Lanciato nel 2018 su PlayStation 4, God of War ha riscosso un ampio consenso per la sua storia, il design, la fedeltà grafica e i personaggi. Tra gli altri riconoscimenti, il gioco ha ricevuto il titolo di Game of the Year ai The Game Awards, oltre a recensioni molto positive. Da allora, i fan hanno sperato in un lancio su PC che aumenterebbe ... Leggi su eurogamer

