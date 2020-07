Gloria Guida non condurrà la sesta edizione de "Le Ragazze": "Sono delusa e amareggiata, non è dipeso da me" (Di lunedì 20 luglio 2020) Gloria Guida non ha nascosto il proprio dispiacere dopo la mancata riconferma alla conduzione de Le Ragazze, il programma di Rai 3 che, dal 25 settembre prossimo, tornerà in onda con la sua sesta edizione.La celebre attrice, al timone della terza, della quarta e della quinta edizione, tramite un post pubblicato sui social, si è detta "dispiaciuta e amareggiata", sottolineando i risultati positivi ottenuti dalle edizioni da lei condotte e aggiungendo che la mancata riconferma avrebbe a che fare con motivi economici che la Guida ha definito "inconsistenti":Non sarò alla conduzione de Le Ragazze per la prossima stagione. Sono dispiaciuta e amareggiata. Credo in tutta ... Leggi su blogo

ZanelliNadia : @Gloria_Guida Mi spiace molto!! Davvero! ?? - uffailnick1 : @Gloria_Guida a lato, pensa pagine di tweet di operai/e, commessi/e, impiegati/e ...che scrivono:'non accetto che m… - magistraltechni : @Gloria_Guida Non capiscono proprio niente!!! - MGagliot : @Gloria_Guida Mi fai specie tu Donna Gloria a rimanere stupita dal mondo stupido della televisione..ma cosa ti aspe… - raspa90 : RT @tvblogit: Le Ragazze, Gloria Guida non condurrà la sesta edizione: 'Sono delusa e amareggiata, non è dipeso da me' -