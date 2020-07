Gloria Guida fuori da Le ragazze: «Sono dispiaciuta e amareggiata. Non accetto le motivazioni economiche addotte» (Di lunedì 20 luglio 2020) Gloria Guida Tra Le ragazze di Rai3 non c’è spazio per Gloria Guida. Da settembre, il programma dedicato alle donne di generazioni diverse che raccontano la loro vita, tra storia e società non conterà più sulla presenza dell’attrice, non confermata al timone del racconto al femminile, a cui aveva dato voce per tre stagioni. Un addio non voluto – quello della Guida – come la diretta interessata ha confermato sul suo profilo Twitter: “Non sarò alla conduzione de Le ragazze per la prossima stagione. Sono dispiaciuta e amareggiata. Credo in tutta onestà di avere fatto un buon lavoro nelle edizioni precedenti, prova ne Sono ... Leggi su davidemaggio

