Gloria Guida e lo sfogo (elegante ma duro) contro la Rai (Di lunedì 20 luglio 2020) “Non sarò alla conduzione de Le Ragazze per la prossima stagione. Sono dispiaciuta e amareggiata. Credo in tutta onestà di aver fatto un buon lavoro nelle edizioni precedenti, prova ne sono l’aumento costante degli ascolti e gli attestati di stima di tanti giornalisti e commentatori televisivi”, Gloria Guida non nasconde la delusione e l’amarezza per la sua esclusione dai Palinsesti Rai della prossima stagione. L’attrice infatti è stata rimossa dalla conduzione del programma in onda su Rai3 e non far spazio a un nuovo volto televisivo, l’azienda ha semplicemente scelto di eliminare questo ruolo affidandosi solo al racconto esterno, un po’ come avvenuto nelle prime due edizioni in onda dal 2016. pic.twitter.com/FsCtZ50XZO — Gloria Guida ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Gloria Guida e lo sfogo (elegante ma duro) contro la Rai) Playhitmusic - - Vitellozzo : RT @_DAGOSPIA_: WHAT'S THE STORY, MORNING GLORIA (GUIDA) – L'ATTRICE ESCLUSA DALLA CONDUZIONE DE 'LE RAGAZZE' - _DAGOSPIA_ : WHAT'S THE STORY, MORNING GLORIA (GUIDA) – L'ATTRICE ESCLUSA DALLA CONDUZIONE DE 'LE RAGAZZE'… - blrmgr : @Gloria_Guida Un ottim lavoro! Tranquilla. - RemiSilvia : @Gloria_Guida @GiusCandela Ti ho seguito e sei stata bravissima????, ma la Rai sa come non tenere le bravissime profe…

