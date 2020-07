Gli insulti che si sta prendendo Laura Castelli per colpa di un titolo forzato (Di lunedì 20 luglio 2020) Le dichiarazioni di Laura Castelli sui ristoratori e sulla crisi economica legata al coronavirus risalgono alla serata di venerdì 17 luglio. Intervenuta al Tg2 Post, come abbiamo fatto notare anche noi, ha affermato: «Questa crisi ha spostato domanda e offerta – ha detto la Castelli -. Le persone hanno cambiato modo di vivere, e bisogna aiutare gli imprenditori dei nuovi business che sono nati al momento. Certo, se una persona decide di non andare più al ristorante, bisogna aiutare l’imprenditore a fare un’altra attività e non perdere la sua occupazione. Va sostenuto anche nella sua creatività, magari ha visto un nuovo business». LEGGI ANCHE > Lo chef controcorrente: Locatelli dà ragione a Laura Castelli insulti ... Leggi su giornalettismo

