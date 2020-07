Gli insulti a Laura Castelli per la storia dei ristoratori e quella volta che lei mise alla gogna una barista (Di lunedì 20 luglio 2020) Nei giorni scorsi abbiamo raccontato la strumentalizzazione di cui è stata oggetto Laura Castelli da parte de Il Tempo per una frase mai pronunciata sui ristoratori che devono cambiare mestiere. Ieri la viceministra dell’Economia ha pubblicato su Facebook un florilegio degli insulti che le sono stati rivolti dopo che la storia ha cominciato a circolare ed è stata ripresa, tra gli altri, anche da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Da ieri ricevo questo genere di insulti, che lascio giudicare a voi. Un attacco, senza precedenti, alimentato da una campagna di disinformazione montata ad arte da quella parte di opposizione che racconta di voler collaborare, ma preferisce falsificare le mie parole, piuttosto che favorire un dibattito positivo di confronto ... Leggi su nextquotidiano

Nei giorni scorsi abbiamo raccontato la strumentalizzazione di cui è stata oggetto Laura Castelli da parte de Il Tempo per una frase mai pronunciata sui ristoratori che devono cambiare mestiere. Ieri ...

Hanno torto i difensori, quelli che “criticare Chiara Ferragni è maschilismo”, come se criticare donne uomini piante non fosse il passatempo quotidiano dei passanti sui social network. Ha torto il ma ...

