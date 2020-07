Gli Emirati Arabi Uniti lanciano la prima sonda araba verso Marte (Di lunedì 20 luglio 2020) Il lancio della prima tecnologia spaziale degli Emirati Arabi Uniti direzione Marte è un grande risultato per il mondo arabo. La sonda el-Amal (“speranza” in italiano) degli Emirati suggella una preparazione tecnologica di altissimo livello, che intende far aumentare il prestigio del piccolo paese, ma non solo, a livello internazionale. Il satellite è partito dal … Leggi su periodicodaily

