Gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato Amal, la loro prima sonda verso Marte (Di lunedì 20 luglio 2020) Il 20 luglio gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato Amal (“Speranza”), la loro prima sonda spaziale progettata per orbitare intorno a Marte. Amal è partita da Tanegashima, in Giappone alle ore 6.58 locali (le 23.58 del 19 luglio in Italia). Leggi su ilpost

