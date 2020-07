Gli Emirati Arabi hanno lanciato con successo dal Giappone la prima sonda spaziale su Marte – VIDEO (Di lunedì 20 luglio 2020) È stata lanciata con successo la prima sonda spaziale degli Emirati Arabi destinata ad arrivare su Marte, il viaggio durerà sette mesi Dopo due rinvii causati dalle delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, la prima sonda Emiratina destinata a raggiungere Marte è partita con successo, a farlo sapere la Mitsubishi Heavy Industries tramite un tweet. La H2a … L'articolo Gli Emirati Arabi hanno lanciato con successo dal Giappone la prima sonda spaziale su Marte – VIDEO ... Leggi su newnotizie

