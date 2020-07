Gli auguri «premurosi» di Nick Jonas a Priyanka Chopra e gli altri gossip del weekend (Di lunedì 20 luglio 2020) «Potrei guardarti negli occhi per sempre. Ti amo, piccola. Sei la persona più premurosa e meravigliosa che abbia mai incontrato». A scriverlo è Nick Jonas, 27 anni, che, in occasione del trentottesimo compleanno di sua moglie, sceglie di dedicare un messaggio speciale a Priyanka Chopra. La coppia, che è convolata a nozze nel dicembre del 2018, è tra le più solide dello star-system, unitissima nonostante gli undici anni di differenza. Leggi su vanityfair

davidefaraone : Trovo incredibile che in piena crisi economica #Zingaretti si diletti a polemizzare con noi e tutti i riformisti. A… - ricpuglisi : Gli auguri di Giovanni Paolo II al dittatore Pinochet per i suoi 50 anni di matrimonio, fatti avere con lettera aut… - MarvelNewsIT : Il suo compito è quello di proteggere la nostra realtà, quindi fate gli auguri di buon compleanno al nostro Benedic… - Manzo82 : @sy_healthy Dipende,se la persona che mi fa gli auguri mi fa molto piacere che me li ha fatti gli rispondo, se mi è… - filterseoknj : che carini i txtiny che fanno gli auguri a soobin perché è diventato mc ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Gli auguri Raggiunge la quiescenza la maestra Lucia Amicone, gli auguri dei genitori – TeleAesse Conti: «Le lezioni in aula sono il primo passo, l'Ateneo può fare ancora di più»

Il sindaco di Pisa: ringrazio il rettore però non è sufficiente, la città vuole risposte. Piena soddisfazione di Confcommercio: si rimette in moto una leva fondamentale PISA. «Finalmente il rettore ha ...

Antonietta, Bepa e Maria: 308 anni in tre Più forti di guerre e pandemie, con amore

Sant’Omobono Terme, le due sorelle Franchini in festa: domenica 19 luglio la maggiore compie 106 anni, l’altra ne ha 102. A Valsecca compie un secolo la signora Mazzucotelli. «Preghiera e famiglia». P ...

Il sindaco di Pisa: ringrazio il rettore però non è sufficiente, la città vuole risposte. Piena soddisfazione di Confcommercio: si rimette in moto una leva fondamentale PISA. «Finalmente il rettore ha ...Sant’Omobono Terme, le due sorelle Franchini in festa: domenica 19 luglio la maggiore compie 106 anni, l’altra ne ha 102. A Valsecca compie un secolo la signora Mazzucotelli. «Preghiera e famiglia». P ...