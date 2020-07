Giulia De Lellis su Aurora Ramazzotti: "Ha avuto il coraggio che a me è mancato" (video) (Di lunedì 20 luglio 2020) Uno sfogo assolutamente a favore della figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti quello condiviso sui suoi canali social, e in particolar modo su Instagram, dall'influencer Giulia De Lellis, che a proposito della questione acne ne sa qualcosa.Come infatti ricorderete, soltanto ieri Aurora Ramazzotti ha deciso di condividere una sua fotografia che la ritrae in primo piano, sorridente, con evidenti imperfezioni sulla pelle. A corredo, una didascalia commovente che vorrebbe ricordare a chiunque l'importanza di amarsi e di accettarsi per quel che si è, imperfezioni comprese - cosa sempre più difficile sui social network dove chiunque è alla strenua ricerca della perfezione, per quanto difficile e impossibile sembri.Giulia De ... Leggi su blogo

