Giugliano. A distanza di poche ore si verifica un altro rogo a Giugliano, stavolta in via Casacelle. Al momento non è ancora chiaro cosa stia andando fuoco, probabilmente materiali plastici e rifiuti. Una colonnina di fumo nero si è elevata in cielo ed è visibile a chilometri di distanza. L'aria è irrespirabile: centinaia di cittadini … L'articolo Giugliano, sotto l'ennesima cappa di un rogo tossico: incendio a Casacelle

Giugliano, scoperto un tunnel della banda del buco in via Alighieri vicino alle Poste e a una banca I carabinieri di Giugliano hanno scoperto un foro di un metro di diametro per 4 metri di profondità ...

Sorpresi a rubare un’auto a Frattamaggiore, arrestati da carabinieri in borghese

A Frattamaggiore i carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania (guidati dal capitano Andrea Coratza), in uno specifico servizio di contrasto ai reati “predatori”, hanno arrestato Emma ...

