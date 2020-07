Giudice sportivo: Oriali multato, stop di una giornata per 4 giocatori (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono 4 i giocatori di Serie A squalificati per una giornata dal Giudice sportivo dopo le sei partite della 34a di ieri: Sasa Lukic, Torino,, Arkadiusz Milik, Napoli,, Jacopo Petriccione, Lecce, e ... Leggi su gazzetta

NapoliSoccerNET : Giudice Sportivo: Milik salta Parma; l'elenco degli squalificati #ForzaNapoliSempre #SSCNapoli #SerieATIM #UCL… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Giudice sportivo: #Oriali furioso nell'intervallo, 5 mila euro di multa - marinabeccuti : Giudice Sportivo, Lukic squalificato un turno - Torinogranatait : Giudice Sportivo, Lukic squalificato un turno - laziopress : COMUNICATO SERIEA: 20/07/2020 - Giudice Sportivo, Serie A TIM - 15ª Giornata di Ritorno -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice sportivo

Corriere dello Sport

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ... In particolare, Stagno è il medico dello sport che rilasciò ad Astori nel 2014 la certificazione di idoneità sportiva agonistica ...Sono 4 i giocatori di Serie A squalificati per una giornata dal giudice sportivo dopo le sei partite della 34a di ieri: Sasa Lukic (Torino), Arkadiusz Milik (Napoli), Jacopo Petriccione (Lecce) e ...