Giudice sportivo: gli squalificati del turno numero 35 (Di lunedì 20 luglio 2020) Giudice sportivo, di seguito gli squalificati per le gare del turno numero 35 di Serie A che si aprirà domani sera con Atalanta-Bologna Giudice sportivo, di seguito gli squalificati per le gare del turno numero 35 di Serie A che si aprirà domani sera con Atalanta-Bologna. MOLTI IMPORTANTI- Milik salterà la trasferta di Parma, il centravanti polacco aveva buone possibilità di partire dal primo minuto visto l’infortunio di Mertens. Assente anche Amrabat, e Hateboer. L’elenco completo. Hans Hateboer, Atalanta Mitchell Dijks, Bologna Andrea Carboni, Cagliari Gianmarco Ferrari, Sassuolo Nikolas Spalek, Brescia Jacopo Petriccione, Lecce Sasa Lukic, Torino Sofyan Amrabat, ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #Giudice sportivo: #Oriali furioso nell'intervallo, 5 mila euro di multa - Salvato95551627 : RT @SkySport: Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per la 35^ giornata - forzaroma : Giudice Sportivo, terzo giallo per Pau Lopez. Multato Oriali #ASRoma #RomaInter - Fprime86 : RT @SkySport: Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per la 35^ giornata - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Giudice sportivo: #Oriali furioso nell'intervallo, 5 mila euro di multa -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice sportivo Serie A, Giudice sportivo: 4 calciatori fermati per un turno Corriere dello Sport Il passato non passa per la bambina di ieri sopravvissuta alla strage di Jonestown

Lei si è trasferita in una vecchia casa appena ereditata, deve scontare la pena che il giudice le ha inflitto per guida in stato ... E il gestore della pompa di benzina, il proprietario del negozio di ...

Giudice Sportivo: Milik salta Parma; l’elenco degli squalificati

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gara disputate nella 34a giornata del massimo campionato. Arek Milik salterà la prossima sfida contro il Parma. Il polacco dopo aver ...

Lei si è trasferita in una vecchia casa appena ereditata, deve scontare la pena che il giudice le ha inflitto per guida in stato ... E il gestore della pompa di benzina, il proprietario del negozio di ...Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gara disputate nella 34a giornata del massimo campionato. Arek Milik salterà la prossima sfida contro il Parma. Il polacco dopo aver ...