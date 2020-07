Gisele compie 40 anni e pianta 40mila alberi in Amazzonia "per ringraziare Madre Terra" (Di lunedì 20 luglio 2020) “Sento che sta iniziando un nuovo capitolo della mia vita e volevo celebrarlo in modo significativo, quindi ho deciso di piantare 40mila alberi”. Gisele Bundchen compie 40 anni e per celebrarli ha deciso di fare un regalo all’Amazzonia. La super modella brasiliana è da sempre sensibile alle tematiche ambientali e con un post su Instagram pubblicato poche ore prima del suo compleanno (il 20 luglio) ha invitato follower, amici e parenti a seguire il suo esempio: niente regali, ma opere di bene per Madre Terra. “Ho piantato alberi per diversi progetti per anni e sento che questo è il modo migliore che conosco per restituire ciò che mi ... Leggi su huffingtonpost

