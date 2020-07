Gigi Maifredi: “Conte è stato cacciato da Juventus e Chelsea, si è sempre lamentato” (Di lunedì 20 luglio 2020) “La colpa non è di Conte. Ha sempre fatto un certo tipo di lamentele, senza mai prendersela con se stesso. La colpa è della società. Conte ha sempre fatto quello che voleva, è stato cacciato da Juve e Chelsea, ma all’Inter avranno ponderato tutto. Ma non puoi prendertela sempre con gli altri. Ogni tre giorni giocano tutti”. Queste le dichiarazioni di Gigi Maifredi ai microfoni di TMW Radio a proposito delle dichiarazioni di Antonio Conte sul calendario di Serie A. Poi su Spalletti: “Lui è un altro manicheo. Crede solo nelle proprie idee, non ammette mai gli errori”. Leggi su sportface

Romano, nato in una calda estate del 1995 mentre la capitale iniziava a scoprire Francesco Totti e Alessandro Nesta. Cresciuto tra la terra e i sassi dei campetti della periferia romana e appassionato ...

Gigi Maifredi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Il Napoli sta vivend ...