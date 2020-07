Gianni Morandi, la confessione del dramma personale: “Ho toccato il fondo… ” (Di lunedì 20 luglio 2020) Gianni Morandi e il suo dramma personale dopo aver raggiunto l’apice Qualche giorno fa Gianni Morandi insieme alla moglie Anna Dan sono stati ospiti a Cellino San Marco, nella tenuta di Al Bano e Loredana Lecciso. Nella serata di sabato invece, Rai Uno ha riproposto al pubblico una sua trasmissione realizzata qualche anno fa. Il ragazzo di Monghidoro sta vivendo una seconda giovinezza ma c’è stato un tempo in cui ha attraversato un dramma personale. Dopo essere arrivato all’apice del successo, il cantante bolognese ha toccato il fondo. Si tratta di un periodo molto buio nel quale non veniva più invitato nei programmi televisivi e i suoi dischi non vendevano più una copia. In poche parole sembrava ... Leggi su kontrokultura

AngelaVillani9 : RT @Bigon1Annamaria: Gianni Morandi. Se non avessi più te. Con testo. Video Mario Ferraro - Bigon1Annamaria : Gianni Morandi. Se non avessi più te. Con testo. Video Mario Ferraro - MadreRadio : Gianni Morandi - Marinaio - radiolisola : #NowPlaying: Gianni Morandi - Scende la pioggia - radiofmfaleria : GIANNI MORANDI - ho chiuso le finestre -