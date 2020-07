Gianfranco Vissani affonda la Castelli: "Cambi mestiere lei che viene pagata dallo Stato" (Di lunedì 20 luglio 2020) Novella Toloni Gianfranco Vissani ha replicato con fermezza alle parole della viceministra Castelli e all'Adnkronos ha servito lo stesso piatto (freddo) all'esponente grillina per il mancato sostegno al settore Becchi e bastonati. I ristoratori italiani oltre a divieti e restrizioni devono incassare anche il mancato sostegno (e pure la beffa) della viceministra Laura Castelli. L'uscita della grillina, che ha invitato gli imprenditori a Cambiare lavoro in assenza di clienti, non è piaciuta ad addetti ai lavori e non solo, che sui social e sul web hanno replicato per le rime alla vice ministra all'Economia. Tra i primi a rispondere con fermezza a Laura Castelli è Stato Gianfranco Vissani, chef e ristoratore ... Leggi su ilgiornale

Becchi e bastonati. I ristoratori italiani oltre a divieti e restrizioni devono incassare anche il mancato sostegno (e pure la beffa) della viceministra Laura Castelli. L'uscita della grillina, che ha ...

