Giancarlo Gonella, dopo 14 anni, lascia la presidenza di Legacoop Piemonte (Di lunedì 20 luglio 2020) lascia Legacoop Piemonte dopo 14 anni da presidente Giancarlo Gonella, aprendo di fatto una nuova fase che venerdì 24 luglio porterà all'elezione del nuovo presidente. "Una scelta – spiega Gonella – per il rinnovamento generazionale della classe dirigente e per avviare nuovi percorsi per lo sviluppo della cooperazione in Piemonte per i prossimi anni". Il presidente uscente, 66 anni il prossimo 12 agosto, era stato eletto per la prima volta nel giugno del 2006, l'anno delle Olimpiadi invernali a Torino, che vide il movimento cooperativo protagonista nella realizzazione di oltre il 50% delle opere e degli impianti sportivi. Nel settembre ...

