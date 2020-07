Germania, sua la colpa del “Paziente1" arrivato in Italia (Di lunedì 20 luglio 2020) Valentina Dardari Paziente zero europeo in Germania. Più contagioso e pericoloso di quello di Wuhan Ormai non ci sarebbe più ombra di dubbio: il ceppo Italiano del virus proveniva dalla Germania. L’ormai noto “paziente 1” tedesco aveva infatti contratto il coronavirus da una persona proveniente da Shangai e aveva poi portato l'infezione in Italia nella cosiddetta zona rossa. Solo che il ceppo arrivato nel nostro paese era ben più contagioso e pericoloso rispetto a quello di Wuhan. Il ceppo Italiano arriva dalla Germania A dirlo una nuova relazione redatta da un team di studiosi dell’Università Statale di Milano, che ha preso in considerazione 59 nuovi genomi virali ricavati da pazienti ... Leggi su ilgiornale

