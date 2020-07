Germania, prezzi produzione si stabilizzano a giugno (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – prezzi alla produzione in via di stabilizzazione in Germania a giugno, dopo i forti cali registrati nei mesi precedenti, a causa delle ripercussioni della crisi da coronavirus. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all’industria del mese di giugno hanno registrato un decremento annuo dell’1,8% dopo il -2,2% del mese precedente. Il dato è leggermente peggiore del consensus (-1,6%). Su base mensile, però, i prezzi non hanno segnato alcuna variazione, dopo il -0,4% di maggio, anche se le attese indicavano un +0,4%. I prezzi dell’energia hanno registrato un incremento del 5,5% su mese ed un decremento del 6,2% rispetto allo stesso mese del 2019 a causa del crollo delle ... Leggi su quifinanza

