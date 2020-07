Georgina Rodriguez fisico da urlo in bikini: il lato B di Lady Ronaldo è un incanto (Di lunedì 20 luglio 2020) Estate decisamente “bollente” per i followers di Georgina Rodriguez. Lady Ronaldo in queste ultime su Instagram ore ha postato una serie di scatti, uno più intrigante dell’altro. Non c’è nulla da fare. Il fisico di Georgina Rodriguez in bikini è da urlo. Le sue curve ogni volta incantano i suoi numerosi ammiratori, i quali invadono le foto di like e commenti. Davanti al lato B di Georgina la loro fantasia si è davvero superata, creando dei veri e propri film. Georgina è la classica ragazza della porta accanto che tutti vorrebbero al proprio fianco. In molti, infatti, ritengono che Cristiano Ronaldo sia un uomo ... Leggi su urbanpost

GGiglio99 : RT @Palvinismo1: Sondaggione Rt per Georgina Rodriguez Like per Antonella Roccuzzo - laurasonsic : RT @sdcsroberts: e ci sono ancora persone che preferiscono georgina rodriguez a Irina Shayk - chiarzz99 : RT @sdcsroberts: e ci sono ancora persone che preferiscono georgina rodriguez a Irina Shayk - ryancoop97 : RT @sdcsroberts: e ci sono ancora persone che preferiscono georgina rodriguez a Irina Shayk - sdcsroberts : e ci sono ancora persone che preferiscono georgina rodriguez a Irina Shayk -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez, compagna e socia di Cristiano Ronaldo Virgilio Sport Georgina Rodriguez fisico da urlo in bikini: il lato B di Lady Ronaldo è un incanto

Estate decisamente “bollente” per i followers di Georgina Rodriguez. Lady Ronaldo in queste ultime su Instagram ore ha postato una serie di scatti, uno più intrigante dell’altro. Non c’è nulla da fare ...

BELEN TOPLESS: fisico statuario della Rodriguez. Foto mozzafiato

"Ops", scrive Belen nella didascalia. E arrivano nel giro di poche ore centinaia di migliaia di like d'approvazione. Georgina Rodriguez incendia i social con alcune foto esplosive. La compagna di ...

Estate decisamente “bollente” per i followers di Georgina Rodriguez. Lady Ronaldo in queste ultime su Instagram ore ha postato una serie di scatti, uno più intrigante dell’altro. Non c’è nulla da fare ..."Ops", scrive Belen nella didascalia. E arrivano nel giro di poche ore centinaia di migliaia di like d'approvazione. Georgina Rodriguez incendia i social con alcune foto esplosive. La compagna di ...