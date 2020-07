Genova, nuovo Ponte sarà inaugurato tra 1 e 5 agosto (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – “Abbiamo ulteriormente ristretto l’intervallo possibile per l’inaugurazione del nuovo Ponte, che avverrà in un giorno compreso tra l’1 e il 5 agosto”. Ad annunciarlo il Sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, Marco Bucci. L’inaugurazione avverrà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Stiamo parlando con la Presidenza della Repubblica – ha sottolineato ancora – per sapere quale possa essere il giorno migliore. Le cose – ha detto Bucci parlando al collaudo statico della struttura in corso in questi giorni – stanno andando bene e per adesso non c’è nessun ostacolo”. Le prove statiche sulla struttura sono continuate anche oggi. Potrebbero ... Leggi su quifinanza

