Genova. Cristoforo Colombo: ripristinato il sentiero storico percorso dalla famiglia dell’esploratore (Di lunedì 20 luglio 2020) È stato ripristinato, dopo un periodo di abbandono che rischiava di farlo diventare impraticabile, l’Itinerario storico Colombiano. Si tratta di un percorso a valenza storico-escursionistica che da Terrarossa di Moconesi (ora Terrarossa Colombo) arriva a Quinto passando dalle fasce alle spalle di Nervi. Si sviluppa in circa 19 chilometri, seguendo quello che storicamente fu il tragitto della famiglia degli avi di Cristoforo Colombo, originaria fontanina, lungo l’antichissima mulattiera che dalla Fontanabuona arrivava a Genova. Nell’anno del Covid-19 e della riscoperta di passeggiate e mete di prossimità, l’Itinerario storico Colombiano si rivela come una ottima ... Leggi su laprimapagina

