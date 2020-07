Genova. Carruggio de Prè è il nuovo logo del distretto commerciale del Centro Storico (Di lunedì 20 luglio 2020) Si è conclusa con la vittoria del “Caruggio de Prè”, con i caratteristici panni stesi alle finestre dei caruggi e la bandiera bianco rossa genovese, la votazione sulla pagina Facebook del Comune di Genova per quello che diventerà l’immagine del nuovo distretto commerciale del Centro Storico. Questi i numeri della vittoria sull’altra proposta, che rappresentava la sagoma stilizzata di un dragone accompagnata dalla scritta “Una via PREziosa”: l’80,6 per cento dei votanti ha preferito “Caruggio de Prè” e il 19,4 per cento il dragone e “Una via PRE ziosa”. Entrambi i loghi sono stati creati dagli studenti della 4at dell’Istituto Vittorio Emanuele II – Ruffini. La riqualificazione di ... Leggi su laprimapagina

