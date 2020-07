Genova. Bike to work: 10 nuovi posti per biciclette a Tursi (Di lunedì 20 luglio 2020) Un nuovo Bike parking a Tursi a disposizione di chi sceglie di muoversi in bicicletta. Questa mattina, presente il sindaco di Genova Marco Bucci, l’assessore ai trasporti, mobilità integrata Matteo Campora, ha inaugurato, nel tunnel di Palazzo Tursi che porta a Palazzo Albini, insieme a Walter Pilloni amministratore di Ecomission, Giuseppe Scorsino segretario Fiab, Dante Benzi Confprofessioni e al professor Enrico Musso, due rastrelliere portabici per un totale di 10 posti disponibili. “Voglio ringraziare Ecomission – ha detto l’assessore Matteo Campora – che ci ha donato due portabici da interno affinchè i dipendenti del Comune vengano incentivati a muoversi in bicicletta, parcheggiando senza difficoltà nei pressi del posto di lavoro, senza ... Leggi su laprimapagina

SpiritRacing1 : @AlessiaMorani A Genova noi come negozio lo affittiamo in collaborazione a Bike Fever, e noleggiamo anche i Segway con Le Bighe del Bigo!!!! -