Gemma Galgani, la pesante accusa di Nicola Vivarelli: l’annuncio inatteso (Di lunedì 20 luglio 2020) Nicola Vivarelli parla del suo rapporto con Gemma Galgani Nonostante Uomini e Donne è in pausa estiva da oltre un mese, una protagonista del dating show di Maria De Filippi continua a far parlare di sé. Ovviamente si tratta della dama torinese Gemma Galgani e del suo rapporto con Nicola Vivarelli. Quest’ultimo che inizialmente si è presentato come Sirius ha deciso di dire come stanno realmente le cose parlando di quello che accade tra lui e la piemontese nonostante tra i due ci sono ben 44 anni di differenza. Attraverso delle Stories su Instagram, il 26enne ha reso noto ai follower di aver invitato la 70enne a casa, ma non lei non si è mai presentata. A questo punto ora si attende la risposta della diretta interessata ... Leggi su kontrokultura

