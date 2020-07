Gemellaggio tra Matera e Trento in nome di De Gasperi (Di lunedì 20 luglio 2020) Matera - A 70 anni dalla visita di Stato dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, il prossimo 23 luglio, nella Città dei Sassi saranno sottoscritti il patto di amicizia ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Gemellaggio tra Gemellaggio tra Matera e Trento in nome di De Gasperi La Gazzetta del Mezzogiorno Gemellaggio tra Matera e Trento in nome di De Gasperi

MATERA - A 70 anni dalla visita di Stato dell’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, il prossimo 23 luglio, nella Città dei Sassi saranno sottoscritti il patto di amicizia tr ...

Il gemellaggio Matera-Trento nel nome di De Gasperi

nella Città dei Sassi saranno sottoscritti il patto di amicizia tra le città di Matera e di Trento e il patto di gemellaggio con la Provincia Autonoma di Trento. In un comunicato diffuso dall'ufficio ...

