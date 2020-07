Gattuso firmerà il rinnovo a inizio agosto. Da definire la scadenza del contratto (Di lunedì 20 luglio 2020) Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, il rinnovo di Gattuso con il Napoli è vicinissimo. la firma dovrebbe arrivare la prima settimana di agosto, al termine del campionato. L’unica cosa ancora incerta è la scadenza del contratto. Non si sa ancora se il rinnovo sarà per un anno o due. Ecco quanto scrive il portale. “Gennaro Gattuso e il Napoli, avanti insieme. Accordo ad un passo per il rinnovo del contratto... Per la firma bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Il momento giusto potrebbe essere la settimana del 3 agosto, al termine del campionato. Volontà comune di proseguire, al momento nessun intoppo ma qualche dettaglio da limare (scadenza 2022 ... Leggi su ilnapolista

napolista : Gattuso firmerà il rinnovo a inizio agosto. Da definire la scadenza del contratto Secondo -