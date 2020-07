Gasperini: “La qualificazione in Champions è frutto di un lavoro costante, nulla è casuale” (Di lunedì 20 luglio 2020) Alla vigilia della gara contro il Bologna, Gasperini tecnico dell’Atalanta ha presentato la sfida ai microfoni in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: “Champions? E’ un grandissimo risultato, siamo molto felici e orgogliosi e arriva con quattro giornate d’anticipo. la squadra è cresciuta nel tempo e si conferma ad alti livelli in Italia, non è un risultato casuale e quindi la soddisfazione è maggiore. Una stagione così ci siamo portati tanti record e altri importanti come quello del numero di gol. Cercheremo di dare il massimo, per una soddisfazione nostra e per prepararci alla Champions. Calendario? Il calendario presenta partite difficili e lo vediamo in queste ultime giornate. Ogni gara ha le sue trappole, noi abbiamo fatto bene con cinque vittorie e due pareggi, ... Leggi su alfredopedulla

