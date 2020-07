Futuro Joao Mario, il ds della Lokomotiv Mosca: "Possiamo riscattarlo, ecco cosa ci ha detto l'Inter" (Di lunedì 20 luglio 2020) Nuova chance di cessione per Joao Mario? Il giocatore portoghese ha lasciato l'Inter in estate, firmando per la Lokomotiv Mosca. Il club russo potrebbe riscattare il calciatore di proprietà nerazzurra, lasciato in prestito fino a fine stagione ai russi. Vasily Kiknadze, d.g. della Lokomotiv Mosca, ha parlato del riscatto di Joao Mario, centrocampista di proprietà dell'Inter, che non rientra più nei piani nerazzurri. Joao Mario, in prestito in Russia, potrebbe avere una nuova chance con la... Leggi su 90min

