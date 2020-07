Fratoianni al presidente dell'Associazione costruttori Friuli: 'Si dimetta, ha augurato lo stupro alla figlia di Puente' (Di lunedì 20 luglio 2020) "Se é assolutamente inaccettabile che qualcuno sui social auguri ad una persona lo stupro di una figlia o di una sorella, lo é ancor di più se a scriverlo é un personaggio di rilievo pubblico. Quello ... Leggi su globalist

globalistIT : - alessan5141 : L’Ance non può cavarsela così! Migranti - Friuli V.G. = On. Nicola Fratoianni (Leu): Presidente Associazione region… - GiuseppeGranata : @agorarai @SI_sinistra @NFratoianni Fratoianni è un comunista autentico che io apprezzo molto,a differenza del pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni presidente

Globalist.it

“È da febbraio che aspettiamo una risposta dal governo, ma ancora il ministero dell’Ambiente non ci ha dato una risposta su come intenda intervenire per il recupero e lo smaltimento delle 63 tonnellat ...Roma, 16 lug 13:42 - (Agenzia Nova) - Se il centrodestra è risultato compatto sul voto per la proroga delle missioni estere, altrettanto non si può dire per la maggioranza. L'Aula della Camera ha infa ...