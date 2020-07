Frangetta e hot pants, Maria Elena Boschi esagera (Di lunedì 20 luglio 2020) L'abbiamo avvistata a Ischia già da qualche ora. E Maria Elena Boschi mostra il suo nuovo look: Frangetta sbarazzina e hot pants. L'esponente di Italia Viva sembra proprio gradire la spensieratezza estiva e l'aspetto fisico ne giova. Visualizza questo post su Instagram Non avevo mai vistato Ischia: che luogo incantato. Che isola meravigliosa! Felice di aver condiviso un weekend di relax e cultura con gli amici #ischia ... Leggi su iltempo

tempoweb : Frangetta e hot pants, Maria Elena Boschi esagera #mariaelenaboschi #italiaviva #ischia -

Ultime Notizie dalla rete : Frangetta hot

Il Tempo

L'abbiamo avvistata a Ischia già da qualche ora. E Maria Elena Boschi mostra il suo nuovo look: frangetta sbarazzina e hot pants. L'esponente di Italia Viva sembra proprio gradire la spensieratezza ...Hai voglia di cambiare look? L'estate è il momento perfetto per sperimentare le nuove tendenze di tagli di capelli. Dal pixie cut al bob, passando per il buzzcut e il mullet l'estate 2020 è all'insegn ...