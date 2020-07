Francia, mascherina obbligatoria al chiuso (Di lunedì 20 luglio 2020) La pandemia di COVID-19 va avanti ormai da mesi e se in parte del Mondo non accenna ad attenuarsi, l'Europa è riuscita a lasciarsi alle spalle la prima e violenta ondata. Questo, complici i numeri molto positivi anche nel nostro Paese, sta facendo emergere sempre più negazionisti e complottisti che, nonostante lo stato di emergenza ancora in vigore e nonostante gli appelli delle autorità sanitarie, stanno sottovalutando in modo plateale la gravità della situazione tra mancato rispetto del distanziamento sociale e superficialità nell'indossare le mascherine.Succede in Italia, ma anche in Francia. Ed è anche per questo che a partire da oggi in tutto il Paese è obbligatorio indossare le mascherine in tutti i luoghi pubblici al chiuso. L'obbligo era già in programma a partire dal 1° agosto ... Leggi su blogo

Agenzia_Ansa : In #Francia obbligo della #mascherina dalla prossima settimana. Misura valida per i luoghi chiusi, aperti al pubbli… - natasfigata : RT @perplimimi: Oggi 20 luglio in Francia diventa finalmente obbligatorio indossare la mascherina al chiuso. OGGI - xshashiii : RT @perplimimi: Oggi 20 luglio in Francia diventa finalmente obbligatorio indossare la mascherina al chiuso. OGGI - SimoneGuideri : RT @La_manina__: In Francia introdotta la multa per chi non indossa la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso. A quando anche in Italia?… - cannedcat : RT @perplimimi: Oggi 20 luglio in Francia diventa finalmente obbligatorio indossare la mascherina al chiuso. OGGI -