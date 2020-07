Francia in allerta: 400-500 nuovi focolai. Scatta l'obbligo di mascherine nei luoghi pubblici chiusi (Di lunedì 20 luglio 2020) In Francia si contano tra 400 e 500 nuovi focolai di coronavirus ma non “c’è una seconda ondata”. Lo ha detto il ministro della Sanità, Oliver Veran. Molti dei cluster riguardano mattatoi o strutture come case per anziani; altri sono legati a riunioni di famiglia per le vacanze estive. A livello nazionale l’indice Rt che indica che la velocità di trasmissione virale è ora pari a 1,2. In alcune regioni, però, come quella comprendente Marsiglia e Nizza, l’indice è più alto, 1,55. Il picco massimo si raggiunge in Bratagna, dove l’indice è 2,6. Ciononostante, ha detto Veran alla radio Franceinfo, “siamo molto lontani da una seconda ondata”, e ha spiegato che le mascherine sono state rese obbligatorie in tutti gli spazi ... Leggi su huffingtonpost

aranciaverde : RT @HuffPostItalia: Francia in allerta: 400-500 nuovi focolai. Scatta l'obbligo di mascherine nei luoghi pubblici chiusi - Rolfi39 : RT @HuffPostItalia: Francia in allerta: 400-500 nuovi focolai. Scatta l'obbligo di mascherine nei luoghi pubblici chiusi - Siciliano741 : RT @HuffPostItalia: Francia in allerta: 400-500 nuovi focolai. Scatta l'obbligo di mascherine nei luoghi pubblici chiusi - bassi_danilo : RT @HuffPostItalia: Francia in allerta: 400-500 nuovi focolai. Scatta l'obbligo di mascherine nei luoghi pubblici chiusi - HuffPostItalia : Francia in allerta: 400-500 nuovi focolai. Scatta l'obbligo di mascherine nei luoghi pubblici chiusi -