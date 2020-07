Francesco Monte svela sono felice ecco come ho ricominciato (Di lunedì 20 luglio 2020) Francesco Monte sta vivendo un momento importante ha lanciato il suo primo singolo su tutte le piattaforme digitali tre giorni fa e la sua relazione con la modella Isabella De Candia procede a gonfie vele. In un’intervista a ‘Non succederà più’, il programma condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, ha dichiarato di essere felice e di aver rotto completamente con il passato. “Siamo già domani”, il brano che ha sancito il suo esordio nel mercato discografico, segna una sorta di ripartenza: «Nasce dalla passione di voler cantare quello che stavo vivendo ho deciso di renderlo pratico. A volte per ricominciare meglio bisogna sdradicare proprio il passato e ricominciare proprio con quelle basi. Ho sdradicato e usato tutte le esperienze del passato per essere quello che oggi ... Leggi su people24.myblog

